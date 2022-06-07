Başkent'te sağanak yağış Keçiören'i vurdu - Haberler

Başkent'te sağanak yağış Keçiören'i vurdu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te sağanak yağış Keçiören'i vurduANKARA Ankara'da etkili olan sağanak yağış Keçiören ilçesinde de kendisini gösterdi.
Başkent'te sağanak yağış Keçiören'i vurdu
ANKARA Ankara'da etkili olan sağanak yağış Keçiören ilçesinde de kendisini gösterdi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çok sayıda binayı su basarken yanı görüntüler Keçiören'de de yaşandı. Keçiören'de caddeleri su basarken bir çok ev su baskını ile karşılaştı. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa