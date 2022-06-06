Başkent'te sağanak yağış etkili oluyor - Haberler

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Başkent'te sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te sağanak yağış etkili oluyor Ankara'da bir süredir etkili olan sağanak yağış bugün de kendini yağmur ve fırtına olarak kendini gösterdi.

Başkent'te sağanak yağış etkili oluyor

ANKARA - Ankara'da bir süredir etkili olan sağanak yağış bugün de kendini yağmur ve fırtına olarak kendini gösterdi.

Ankara'da bir süredir yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinden itibaren Pursaklar, Çayyolu ve Çankaya'da sağanak yağış etkili oldu. Sokaklar da sel suları trafiği etkiledi. Yağışlı havanın yarın da devam edeceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa

Fırtına Ankara 3. Sayfa Haberler

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