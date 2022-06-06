Başkent'te sağanak yağış etkili oluyor - Haberler

Başkent'te sağanak yağış etkili oluyor

ANKARA - Ankara'da bir süredir etkili olan sağanak yağış bugün de kendini yağmur ve fırtına olarak kendini gösterdi.

Ankara'da bir süredir yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinden itibaren Pursaklar, Çayyolu ve Çankaya'da sağanak yağış etkili oldu. Sokaklar da sel suları trafiği etkiledi. Yağışlı havanın yarın da devam edeceği bildirildi.