Başkent'te halk otobüsünün freni boşaldı, faciadan dönüldü
Başkent'te halk otobüsünün freni boşaldı, faciadan dönüldü
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde freni boşalan halk otobüsü uçurun ucunda asılı kaldı.
Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen özel halk otobüsünün frenleri tutmadı. Sürücüsünün yokuş aşağı inen otobüsün önündeki araçlara çarpmamak için boş araziye sürdü. Frenleri tutmayan otobüsü uçurum kenarına geldiğinde toprak yığınına asılı kalması faciayı önledi. Yaşanan kazada kimse yaralanmadı.