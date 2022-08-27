Başkentte bisiklet hırsızlığı kamerada 3. Sayfa Haberleri Başkentte bisiklet hırsızlığı kameradaANKARA Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir binada yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Başkentte bisiklet hırsızlığı kamerada ANKARA Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir binada yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Şentepe Burç Mahallesi'nde bir apartmanda yaşanan olayda bir kişi rahat tavırlarla bisikleti çaldı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerden kimliği tespit edilen hırsızı polis yakalamak için çalışma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre Ankara 3. Sayfa Haberler

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