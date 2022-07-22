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Son dakika haberleri | Başkent'in tarihi mahallesinde yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Başkent'in tarihi mahallesinde yangın korkuttu Ankara'nın Altındağ ilçesinde lokanta olarak kullanılan Ankara konağında yangın çıktı.

Başkent'in tarihi mahallesinde yangın korkuttu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde lokanta olarak kullanılan Ankara konağında yangın çıktı.

Altındağ ilçesinin tarihi Ankara evlerinin bulunduğu Hamamönü semtinde lokanta olarak kullanılan tarihi Ankara Konğanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından etrafta bulunan diğer ahşap binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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