Başkanın ailesi ölümden döndü 3. Sayfa Haberleri DENİZLİ (İHA) – Denizli Beyağaç'ın Ak Partili Belediye Başkanı Mustafa Akçay'ın ailesinin bulunduğu araç, yoldan çıkarak ormanlık alana sürüklendi. DENİZLİ (İHA) – Denizli Beyağaç'ın Ak Partili Belediye Başkanı Mustafa Akçay'ın ailesinin bulunduğu araç, yoldan çıkarak ormanlık alana sürüklendi. Başkan Akçay'ın eşi, oğlu ve kızı, maddi hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Sandıras Dağı zirvesinde 7 asırdan bu yana yapılan 'Eren Dede' etkinlikleri, bu yıl da yoğun katılımla yapıldı. Kartal Gölü etrafında kurdukları çadırlarda geceleyen Yörükler, etkinliğin ardından kent merkezine doğru dönüşe geçti. Etkinlikten dönen araçlardan birisi olan Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay'ın oğlu Hüseyin Akçay'ın kullandığı 20 YY 412 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Yıldan çıkarak ormanlık alanda yaklaşık 3 metre sürüklenen otomobil, çalılıklara takılarak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu araçta bulunan Başkan Akçay'ın eşi Şerife, oğlu Hüseyin ve kızı Şeyma kazadan yara almadan kurtuldu. Ormanlık alana sürüklenen araç, çekici yardımıyla bulunduğu bölgeden kurtarıldı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mustafa Akçay Tragger Beyağaç Denizli 3. Sayfa Haberler

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