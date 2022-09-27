Başkan Özgan: 'Yaralı polisimizin durumu çok şükür iyi'

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru Ali Bayram'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Başkan Özgan, komşusu olan Kozanlı polis memuru Ali Bayram'ın ailesiyle telefonla görüşüp sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Özgan, "Dün gece komşu ilimiz Mersin'de yaşanan hain terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz. Kozanlı hemşehrimiz aynı zamanda komşum olan Bayram ailesinin biricik evlatlarının hain saldırıda maalesef yaralandığını üzüntü ile öğrendik. Yüreğimizde şehit polis memuru Sedat Gezer'in acısını yaşarken hemşehrimiz ve tüm güvenlik güçlerimize dualarımızla destek veriyoruz. Telefonla Ali polisimizin ailesi ile görüştük. Çok şükür durumunun iyi olduğunu öğrendik ve daha iyi olması için temennilerimizi ilettik. Rabbim hainlere fırsat vermesin" dedi. - ADANA