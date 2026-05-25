Başkan Karaca'ya silahlı saldırıda gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 4'e çıktı. Şüphelinin İstanbul'dan otobüsle gelip keşif yaptığı tespit edildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'ten 4'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin olaydan önce İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği ve bölgede keşif yaptığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, 26 Mayıs 2026 Salı günü sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
