Başkalede Trafik Kazası: Kamyonet Dereye Uçtu, 2 Yaralı

Başkalede Trafik Kazası: Kamyonet Dereye Uçtu, 2 Yaralı
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Van'ın Başkale ilçesinde bir hafif ticari kamyonetin köprüden dereye uçması sonucunda 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atarak dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Albayrak Mahallesi'nde 06 BY 9772 palakalı hafif ticari kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metrelik köprüden dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan şahıslar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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