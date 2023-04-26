Başkale'de 'Türkiye-İran Sınır Güvenliği' toplantısı

Van'ın Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik başkanlığındaki heyetle İranlı yetkililer arasında "Türkiye İran Sınır Güvenliği" toplantısı yapıldı.

Salmas'a bağlı Sinci Şehri Hudut Komiseri Yarbay Tohid İbadi ve beraberindeki 5 kişilik heyet, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere karayoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. İran heyeti; Başkale ilçesinde Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, 6. Hudut Tugayı 3. Tabur Komutanı Piyade Yüzbaşı Bekir Maden, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Kartal tarafından karşılandı. Başkale Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, iki ülke için sınır güvenliği ve önemli konular ele alındı.

İran heyetini ağırlayan Kaymakam Çelik, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sınır güvenliği için önemli konuların görüşüldüğü ve şehirler için hayırlı kararlar almayı ümit ettiklerini belirtti.

İran heyeti, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ayak bastıkları andan itibaren duydukları güven ve kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. - VAN