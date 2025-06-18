Başkale'de Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Başkale'de Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
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Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Başkale çevre yolunda seyreden C.A. yönetimindeki 01 KE 957 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçtaki Sadullah Özmen olay yerine hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Özmen'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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