Başkale'de Takla Atan Kamyonette İki Kişi Yaralandı
Başkale kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Araçta bulunan iki kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı.
Başkale kara yolunda takla atan kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, karayolunun Hoşab mevkiinde meydana geldi. Başkale'den Van yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen Nissan marka kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü ile yanındaki 1 kişi, çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa