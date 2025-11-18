Başkale'de 109 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından sınır hattında icra ettikleri faaliyetlerde 109 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli güvenliğimizin teminatı olan hudutlarımızda, yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda; sınır hatlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren kahraman hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettikleri arama tarama faaliyeti sonucunda 109 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi. - VAN