Haberler

Başkale'de 109 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri, sınır hattında gerçekleştirdikleri operasyonla 109 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı, hudut güvenliğinin sağlanması için yapılan mücadeleleri sürdüğünü duyurdu.

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından sınır hattında icra ettikleri faaliyetlerde 109 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli güvenliğimizin teminatı olan hudutlarımızda, yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda; sınır hatlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren kahraman hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettikleri arama tarama faaliyeti sonucunda 109 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.