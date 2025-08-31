Başiskele'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Başiskele'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler alevlere müdahale etti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek yardıma koştu. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

Öte yandan, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, yangının ardından vatandaşların aracın yanına koştuğu, bir vatandaşın da yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar yer aldı.

Sürücünün sağlık durumu hakkında ise bilgi alınamadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
