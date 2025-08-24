Başiskele'de Otobüs Şoförüne Tehdit!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi, "Neden öyle bakıyorsun?" diyerek durakta yolcu indiren halk otobüsü şoförünün üzerine yürüdü. Şahsın, "Gebertirim seni. Bir daha sakın kimseye öyle bakma" diyerek şoförü tehdit ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay 21 Ağustos Perşembe günü Başiskele'de meydana geldi. Durakta yolcu indiren özel halk otobüsü şoförünün yanına yaklaşan bir kişi, "Ne oldu abi? Ne bakıyorsun? Niye öyle bakıyorsun?" dedikten sonra araca bindi. Sürücünün üzerine yürüyen şahıs, "Niye öyle baktığını anlatsana bana? Gebertirim seni. Bir daha sakın kimseye öyle bakma" diyerek tehditler savurduktan sonra otobüsten indi.

SS 70 Nolu Yeniköy Minibüs-Otobüs ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Volkan Sözen, olayı güvenlik kamerasından izlediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Son dönemde üç kooperatifin birleşmesiyle güzergah ve duraklarda değişiklikler olduğunu belirten Sözen, şoförlerin yolcu kaçırmamak için duraklara daha dikkatli bakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sözen, olayın tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yolcu bize yabancı, biz de yolcuya yabancıyız. Onun için sürekli duraklardaki yolculara, yolcu kalmasın diye bakmak zorundayız. Olayın yaşanmasının tek sebebi, 'Neden bana baktın?'. Bu da çok üzücü bir durum. Bu bakma meselesi büyütülmemesi lazımdı. Ben bu arkadaşın güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum"

"Şoförün ruh hali bozuldu"

Şoförün olay nedeniyle iki gün çalışamadığını ve psikolojisinin bozulduğunu dile getiren Sözen, "Onun da ruh hali bozuldu. O da üzüldü, canı sıkıldı, kızdı. Ses çıkartmamasının tek sebebi arabadaki yolcuların güvenliğidir. Acil bir şekilde bu arkadaşın yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını arzu ederim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ