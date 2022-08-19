Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı. Malatya'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı. Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.E. (39) baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunmuş, olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.'yi (49) gözaltına almıştı. Olayda kullanılan silahın, M.E.'ye ait olduğu belirlendiği olayda, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı. S.E.'nin tedavisine ise hastanede devam edildiği öğrenildi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Doğanşehir Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.