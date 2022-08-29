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Başından vurulmuş halde ormanlık alanda bulundu

3. Sayfa Haberleri

Başından vurulmuş halde ormanlık alanda bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi, genç kızlar tarafından bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi, genç kızlar tarafından bulundu. Şahsın cinayete kurban gittiği düşünülüyor.

Olay, Bodrum- Güvercinlik yolunda meydana geldi. Seyir terasını geçtikten sonraki keskin virajın olduğu bölgeye denize girmeye gelen 2 genç kız, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Başından silahla vurulmuş halde bulunan şahsın başında kan olduğunu gören gençler durumu ihbar etti. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine geldi. Yapılan incelemede 25-30 yaşlarındaki erkek şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede detaylı bir inceleme yaptı. Olay yeri ve çevresinde dedektörle de arama yapıldı. Ayağında terlik ve üzerinde şort, tişört olduğu görülen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Şahsın, cinayete kurban gittiği düşünülüyor.

Ceset, otopsi ve kimliğinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvercinlik Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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