Başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

Süleymanpaşa ilçesindeki toplu konutlar çevresinde dolaşan başıboş atlar, mahalle sakinlerinin güvenlik endişesine neden oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan toplu konutlar çevresinde bir süredir dolaşan başıboş atlar, vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı oyun alanları ve site çevresinde görülen atların zaman zaman kontrolsüz şekilde dolaştığını belirten mahalle sakinleri, muhtemel bir kazadan endişe duyduklarını ifade etti.

Mahalle sakinleri, başıboş hayvanların hem kendi güvenlikleri hem de çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, atların sahibinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin uygulanmasını ve sorunun kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan önce gerekli çalışmaların yapılmasını beklediklerini dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı