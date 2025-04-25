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Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı
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Bursa'daki Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3'ü hastane personeli, 13 şüphelinin gözaltına alınması şok etkisi yaptı. Zanlılar halen gözaltında tutulurken, skandalı başhekimin ortaya çıkardığı öğrenildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engellilere verilen raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün yaptığı operasyonla 8'i rapor alan, 3'ü hastane personeli, 1'i eski doktor ve 1'i eski hastane çalışanı toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alınması için usulsüz rapor alındığı iddia edilirken, soruşturma sürüyor.

BAŞHEKİM İHBAR ETMİŞ

Türkiye'yi sarsan skandalı başhekim ortaya çıkardı. İddiaya göre, şüphelileri yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, konuyu 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar etti. Hemen harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Sağlık Bakanlığı ise Orhangazi Devlet Hastanesi'ne müfettiş yolladı. İlk olarak hastanede poliklinik sekreteri H.K.C.'nin işine son verildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı konuyu Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Savcılık gizlilik kararıyla uzun süredir konuyu soruşturdu.

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

HASTA OLMAYANLARI HASTA GİBİ GÖSTERMİŞLER

İddiaya göre engelli raporu ile otomobil verilmesi için hasta olmayan kişilere böbrek yetmezliği, şeker hastası olmayan kişilere şeker hastası tanısı konulduğu ortaya çıktı. Diğer çarpıcı bir iddia ise engelli raporu için hastaların kan sonuçlarının değiştirildiği savcılıktaki ihbarlarda yer alıyor.

Uzun yıllar bu şekilde sistemin işlediği iddia edilirken Orhangazi'de yüzlerce aracın engelli raporu sayesinde verildiği öğrenildi.

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

KILICTAROGLU BATIRDI DIYORLARDI..MASALLAH HERKEZ TUTTUGUNU GOTURUYOR..

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Yuuhhhh yani haber yapıp ihbar edeni hedef haline getirmek Nasıl bir haber bu

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

bütün hastaneleri denetleyin bu rapor yolsuzluğu öle böle değil rüşvet çarkı kurulmuş heryerde

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Haber YorumlarıMengele:

Ben hic hasta degilim fakat araba almak icin hastahaneden rapor aldim e nabiza bir girdimki ohooo ben ölmüsüm haberim yok her hastalik var yüzde 90 rapor aldim ötv den yüzde 90 ucuza mercedes marka suv aldim aslinda araba sakatlara uygun olmasi lazim ama degil gerekmedi 1,5 milyon liraya aldim normslde 3,8 milyon lira

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Haber YorumlarıKadir Gndz:

ülkede malulen emeklilik süreçleri incelenmeli. Horyan insan bu gerekçeyle malulen emekli ve çalışabiliyor

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Haber YorumlarıOkuYorum:

Gerçek özürlülere de hakkı olan raporu vermiyorlar malesef.. Özürlü kardeşime araç alımında kdv indirimi için verdikleri rapor %87de kalıyor. Çocuğun durumu ortada, o yüzden tekrar deniyoruz bu sefer de %88.. Bariz araç ihtiyacı olan kardeşim için o %90ı asla tutturamıyoruz ..

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Her taraftan, dort bir yandan hep kotu kokular geliyor...

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Hem ötv'siz araba, hem de ekpss den kolay yoldan memur olma, hem şehiriçi minibüslerine istediğin kadar ücretsiz binme... saymakla bitmez ki engelli hakları.

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Hastanelerde kuyruk yok ehehe

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Ne var vatandaş bir araba da devlete almak istememeis

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