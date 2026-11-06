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Başakşehir TEM'de iddiaya göre tır yan yattı, şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

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Başakşehir TEM'de iddiaya göre tır yan yattı, şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
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Başakşehir TEM'de iddiaya göre arka iki dingili kopan tekstil yüklü tır kontrolden çıkarak yan yattı. Emniyet kemeri bağlı şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken vatandaşlar onu camı kırarak kurtardı; kaza TEM'de kilometrelerce trafiğe yol açtı.

İstanbul Başakşehir TEM'de iddiaya göre, tır arka iki dingilin kopması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Emniyet kemeri bağlı olan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoförü, vatandaşlar camı kırarak kurtardı. Savaş alanına dönen olay yeri ve kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde saat 09.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Kalkan yönetimindeki tekstil ürünleri yüklü tır, seyir halindeyken iki dingilinin kopması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet kemeri takılı olan Kaplan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, onu çevredeki vatandaşlar aracın camını kırarak içerden çıkardı. Kaza nedeniyle TEM'de kilometrelerce araç trafiği oluştu. Trafik yoğunluğu dron kamerasına yansırken, yol ise bir süre sonra tek şeritli olarak trafiğe açıldı.

Mehmet Kaplan, "Arka dingilin ikisi koptu. Tekstil ürünleri yüklüydü. Emniyet kemerim bağlıydı. beni camı kırıp çıkardılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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