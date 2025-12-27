Haberler

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın 22.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Oto Sanayi sitesinde yer alan 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Patlamaların da yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

1 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre 2 katlı binayı tamamen saran yangında alt katta bulunan 1 kişi yaralanırken üst katta bulunan ve yangın esnasında dışarı çıkamayan ve çatısı çöken binada sıkışan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.T.(51) hayatını kaybetti. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangına tamamen teslim olan binanın içinde yapılan çalışmaların ardından yangının yaşandığı yere olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi sarsan fırtınalar tatil dönüşlerini kabusa çevirdi: Binlerce uçuş iptal

Binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı

Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 kişi gözaltında
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
ABD'yi sarsan fırtınalar tatil dönüşlerini kabusa çevirdi: Binlerce uçuş iptal

Binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı
Suriye'nin Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu

Komşuyu sarsan olay! Bir evden beş ceset çıktı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...