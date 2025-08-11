Başakşehir'de Yabancı Aileye Kamyon Sürücüsünden Şiddet

Başakşehir'de Yabancı Aileye Kamyon Sürücüsünden Şiddet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde piknikten dönen yabancı uyruklu bir aile, yoldan geçen hafriyat kamyonunun yarattığı toza tepki gösterince, kamyon sürücüsü ailesinin önünde vatandaşı tartakladı ve hakaretlerde bulundu.

İstanbul'un Başakşehir'de piknikten dönen yabancı uyruklu aile, yoldan geçen hafriyat kamyonunun oluşturduğu toza tepki gösterdi. Kamyon sürücüsü, ailesinin gözü önünde vatandaşı tartaklayarak küfürler savurdu.

Olay, dün saat, 14.30 sıralarında Başakşehir ilçesindeki Şamlar Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, piknikten dönen yabancı uyruklu aile, yoldan geçen hafriyat kamyonunun oluşturduğu toza tepki gösterdi. Bunun üzerine kamyon sürücüsü, ailesinin gözü önünde vatandaşı tartaklayarak küfürler savurdu.

Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün, "Sizi burada yaşatmam! Bu yolu biz yaptık, senin bu memlekette yaşamaya hakkın yok" şeklinde sözler sarf ettiği duyuluyor. Olayla ilgili tarafların şikayet durumları ve resmi süreçlere ilişkin bilgi alınamazken, tartışmanın ardından kamyonun bölgeden ayrıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu

İnternetten aldı kabusu yaşadı! 4 gün yoğun bakımda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.