Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de telefonla konuşan minibüs şoförü görüntülendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Başakşehir'de Şirinevler - Kayaşehir seferini yapan bir minibüs şoförü sefere devam ederken telefonla konuştu. Şoförün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başakşehir'de telefonla konuşarak araç süren minibüs şoförü kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de güzergah boyunca telefonla konuşarak yola devam eden minibüs şoförü başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir'de Şirinevler - Kayaşehir seferini yapan bir minibüs şoförü sefere devam ettiği esnada tek eliyle minibüsü kullanırken diğer eliyle de telefonla konuştu. Yolcuların ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan şoförün yolculuk boyu telefonla konuştuğu o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şirinevler Başakşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title