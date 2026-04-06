Başakşehir'de kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Başakşehir'de bir kafede oturan Cihan T., yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası saldırgan kaçtı, Cihan T. hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de kafede oturduğu esnada yüzü maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kimliği öğrenilemeyen saldırganın ateş açmasının ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olay, Başakşehir, Mercedes Bulvarında saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan Cihan T.'ye (24) yüzü maskeli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Cihan T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kafe çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

 Müşteriler saldırı anında panikle kendini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı adamı en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kafede inceleme yaptı. Ekipler saldırı sonrası güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
