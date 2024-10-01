Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de Polis Kovalamacasındaki Araç Dükkanın İçine Girdi

Başakşehir'de Polis Kovalamacasındaki Araç Dükkanın İçine Girdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de polis kontrol noktasından kaçan bir araç, kovalamaca sonucu züccaciye dükkanına girdi. Olayda 1 kişi yakalanırken, 2 kişi kaçmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir'de iddiaya göre polis kontrol noktasından kaçan bir araç yol üzerinde bulunan iş yerine girdi. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıslardan 1'i yakalanırken 2 kişi ise kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Başakşehir'de dün akşam saat 16.20'de meydana geldi. İddiaya göre içinde 3 kişi bulunan 34 GBN 204 plakalı bir araç polis kontrol noktasından kaçtı. Bunun üzerine polisler ile şahıslar arasında bir kovalamaca başladı. Şahıslar olayın yaşandığı yerde araçla bir tur attıktan sonra ikinci turda önüne farklı bir otomobil çıkınca yol üzerinde bulunan züccaciye dükkanına girdi. Polisin havaya bir el ateş etmesiyle aracı viteste bırakan 3 şahıs iş yerinin korkuluklarından atlayıp kaçtı. O sırada iş yeri önündeki ürünlere bakan müşteriler aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıslardan 1'i yakalanırken 2 kişi ise kaçtı. Dükkanda ise ufak çaplı maddi hasar oluştu. Şahısların araç ile işyerine girmesi ve kaçma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Alışveriş yapan insanlar canını zor kurtarıyor"

Olayla ilgili konuşan Ahmet Göktürk "Olay saat 18.30 sıralarında oldu. Polis arkada araç önde kaçıyor. Birinci turda buradan geçiyor, ikinci turda trafikten dolayı aracı yavaşlatıp içeri bırakıyorlar. Burada alışveriş yapan insanlar canını zor kurtarıyor. 2 çocuk ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Araç buraya giriyor. Araç hareket halindeyken kendilerini dışarı atıp kaçıyorlar. Yunus polisi o sırada havaya bir iki el ateş ediyor. Şahıslardan 2 kişi kaçıyor 1 kişiyi ise polis yakalıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Başakşehir Polis

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den İsrail'in Lübnan harekatına ilişkin ilk açıklama

 Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });