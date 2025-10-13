Başakşehir'de Otomobil Otobüs Durağına Daldı: 1 Yaralı

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dolapdere Sanayi Sitesi otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen Yüksel K. (58) isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Aracın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL