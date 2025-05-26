Başakşehir'de Otobüse Çarpan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında

Başakşehir'de Otobüse Çarpan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında
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Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi'nde yolcu indiren otobüse çarpan otomobilin kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntülendi.

Başakşehir'de cadde üzerinde yolcu indiren otobüse hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, dün Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yolcu indirmek için duraksayan bir otobüse hızla seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken kaza da bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldüğü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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