Başakşehir'de Öğrenciler İETT Otobüsüne Taş Attı

Başakşehir'de ilginç olay: Ücretsiz binmeye çalıştıkları İETT otobüsünün kapısını tekmeleyip, taş attılar

İSTANBUL - Başakşehir'de bir grup öğrenci, şoförün orta ve arka kapıları açmaması nedeniyle sinirlenerek ücretsiz binmek istedikleri İETT otobüsüne tekme ve taş attı. Ücretsiz binmek istedikleri otobüste maddi zarar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsüne ücretsiz binmek için orta ve arka kapıların açılmasını isteyen öğrenciler, şoför kapıyı açmayınca otobüse tekme ve taş attı. Otobüste maddi zarar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların taş ve tekmelerle otobüse vurduğu görüldü.