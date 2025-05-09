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Başakşehir'de Müşteri Kılığındaki Hırsız, Marketten 4 Koli Kahve Çaldı

Başakşehir'de Müşteri Kılığındaki Hırsız, Marketten 4 Koli Kahve Çaldı
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir markete müşteri kılığına giren şahıs, 4 koli kahveyi poşete koyarak hızla marketten uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde müşteri kılığında bir markete giren şahıs, 4 koli kahveyi poşete koydu. Kahve kolilerini çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir'de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında markete giren şahıs gözüne koridorda bulunan kahve kolilerini kestirdi. Telefonda konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, 4 koli kahveyi poşete koyduktan sonra marketten hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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