Başakşehir'de liseli kızlar arasında kavga çıktı

Başakşehir'de bir lise çıkışında iki kız grubu arasında erkek arkadaş tartışması kavgaya dönüştü. Kızlar birbirine saç başa girerken diğer arkadaşları ise izleyerek video çekti.

Başakşehir'de liseli kızlar saç başa birbirine girdi... O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir lise çıkışında iki kız grubu arasında kavga çıktı. Kızların birbirine saç başa saldırdığı anlar diğer arkadaşları tarafından görüntülendi.

Başakşehir Şahintepe'de bulunan bir lisenin çıkışında iki kız grubu arasında iddiaya göre erkek arkadaş tartışması kavgaya dönüştü. Kızlar birbirine saç başa girerken diğer arkadaşları onları ayırmak yerine izleyerek video çekti. Çekilen videolarda kızların birbirlerini saçlarından sürüklediği görülürken öte yandan arkadaşlarının da bir çember oluşturarak izlediği görüldü.