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Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü

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Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü
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Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde bir iş yerinde saat 20.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık bir saatlik itfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri maddi hasar gördü, çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan ve mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, iş yerinin alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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