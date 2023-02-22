Başakşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin başının koptuğu iddia edilirken, bir kişi ise araç içerisinde sıkıştı.
İstanbul'da Başakşehir Çam Sakura Hastanesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştı. Feci kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
BİR KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin başının koptuğu iddia edilirken, araç içerisinde sıkışan bir yaralıyı itfaiye ekipleri çıkarmaya çalışıyor.
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