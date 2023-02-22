Başakşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin başının koptuğu iddia edilirken, bir kişi ise araç içerisinde sıkıştı.