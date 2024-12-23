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Başakşehir'de Haraç İddiasıyla İş Yerini Ateşe Veren Kuzen Yakalandı

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İstanbul Başakşehir'de bir şahıs, haraç alamadığı kuzeni Efe Aydın'ın iş yerini ateşe verdi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi, 1 aydır tehdit aldıklarını ve olayın akrabalık ilişkilerinin karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Başakşehir'de haraç alamadığı kuzenin iş yerini böyle ateşe verdi

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de bir şahıs haraç alamadığı kuzenin iş yerini ateşe verdi. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Efe Aydın, "Şahıstan 1 aydır tehdit alıyorduk. Sonunda da böyle bir eylem gerçekleştirdi. Şahıs kendisi akrabam olur" dedi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi Yedek parça oto alım satım yapan iş yerinin önüne gelerek, önündeki otomobili ateşe verdi. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sek edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de iş yeri güvenlik kameralarını inceledi.

Öte yandan şüphelinin iş yeri sahibinin halasının oğlu olduğu ve haraç alamadığı için yaptığı öğrenildi.

İş yeri sahibi Efe Aydın, "Tek şanslı yönümüz itfaiyenin yakın olması. İtfaiye müdahale etti zaten araba kül oldu. Yan komşumuzun da dükkanında birkaç parçalar yandı. Şahıstan 1 aydır tehdit alıyorduk. Böyle bir şey bekliyorduk. Güvenlik görevlilerine de bildirdik. Vardiyaları daha çok atın diye. Şahsın zaten 35 tane suç dosyası var. 3 dosyadan da firar geziyormuş. Haraç istendi bir kısım verdik ama sonu gelmedi. Sonu gelmedi bir türlü. Ters yaptığımız zamanda elemanımızı arayıp tehdit etti. Abimi tehdit etti. sonunda da böyle bir eylem gerçekleştirdi. Şahıs kendisi akrabam olur. Şahıs halamın oğlu oluyor. Canımla da beni tehdit ediyor. İsterken haraç diye değil de ihtiyacım var diye istiyordu. 10 verdik, 20 oldu sonra 30'a çıktı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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