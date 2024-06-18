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Eşiyle tartışan adam çocuklarını rehin alıp camdan sarkıttı

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İstanbul Başakşehir'de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu evde rehin aldı. Polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, şahıs çocuklarını camdan sarkıttı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken şahıs çocuklarını camdan sarkıttı.

ÇOCUĞUNU CAMDAN SARKITTI

Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'ta iddiaya göre eşiyle tartışan yabancı uyruklu kişi binada yaşadığı dairede çocuğunu rehin aldıktan sonra pencereden sarkıtmaya başladı.

Eşiyle tartışan adam çocuklarını rehin alıp camdan sarkıttı

İKNA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çocuğunu pencereden sarkıtan babayı ikna etmek için çalışma başlatırken itfaiye de çocuğun düşme olasılığına karşı tedbir aldı. Polisin babayı ikna çalışması sürüyor.

Eşiyle tartışan adam çocuklarını rehin alıp camdan sarkıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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