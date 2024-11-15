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Başakşehir'de Elektrikli Otomobil Scooter'a Çarptı: 1 Ağır Yaralı

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İstanbul Başakşehir'de bir elektrikli otomobilin scooter'a çarpması sonucu yabancı uyruklu scooter sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, patlama riski nedeniyle araca müdahale edemedi.

Başakşehir'de otomobil scootera çarptı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de elektrikli otomobil ile scooterın çarpışması sonucu yabancı uyruklu scooter sürücüsü ağır yaralandı. Patlama riski nedeniyle itfaiye ekipleri, elektrikli araca uzun süre müdahale edemedi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İkitelli istikametine giden Murat Kaymak, idaresindeki 34 DIS 44 plakalı elektrikli otomobil, yan yoldan caddeye çıkan yabancı uyruklu bir scooter sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter sürücüsü savrulurken, elektrikli araç ise orta refüje çarptı. Kazanın ardından aracın bataryası hasar gördü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, elektrikli araç sürücüsü Murat Kaymak hafif şekilde yaralanırken scooter sürücüsü ise, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, elektrikli aracın patlama riski nedeniyle uzun süre müdahalede bulunamadı. Aracın pillerinin bitmesiyle birlikte araç olay yerinden kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Başakşehir'de Elektrikli Otomobil Scooter'a Çarptı: 1 Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
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