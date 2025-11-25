Haberler

Başakşehir'de Eczane Operasyonu: 2.500 Adet Usulsüz İlaç Ele Geçirildi

Başakşehir'de Eczane Operasyonu: 2.500 Adet Usulsüz İlaç Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bir eczanede usulsüz ilaç satışına karşı operasyon düzenleyerek 2.500 adet ilaca el koydu. Yapılan denetimde SGK'ya satılan ilaçların raflarda bulunduğu, ancak bazı ilaçların eczanede fiziksel olarak mevcut olmadığı tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de faaliyet gösteren bir eczanenin usulsüz satış yaptığı gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda SGK'ya satılmış ilaçlar için raflarda olduğu görülürken, 2 bin 500 adet ilaca el konuldu.

Başakşehir'de faaliyet gösteren bir eczanenin usulsüz satış yaptığı yönünde ihbar alan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 30 Temmuz 2025'te yapılan denetim de SGK'ya satılmış ilaçların raflarda olduğu görüldü. Şüpheli şahsın ikametinde koliler ve bavullar içinde yaklaşık 2 bin 500 adet ilaca el konuldu.

Konuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, Muvazaalı eczane operasyonu: 2 bin 500 adet ilaca el konuldu! İl Sağlık Müdürlüğümüze Başakşehir'de faaliyet gösteren bir eczanenin muvazaalı olarak işletildiği ve yüksek miktarda ilaç satışı yaptığı yönünde ihbar ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda; 30.07.2025'te eczanede yapılan denetimde SGK'ya satılmış ilaçların raflarda bulunduğu, İTS kayıtlarında görünen çok sayıda ilacın ise eczane içinde fiziki olarak bulunmadığı tespit edildi. Bu kapsamda 04.08.2025'te eczane hakkında muvazaa incelemesi başlatıldı, Faturasız satışlar için Vergi Dairesi'ne, SGK'ya satılmış ilaçlar için SGK'ya, Etik ihlaller nedeniyle Bölge Eczacı Odası'na gerekli bildirimler yapıldı. Ayrıca Müdürlüğümüzce gerekli idari para cezaları uygulanarak yetkisiz satış yaptığı belirlenen şahıs hakkında arama ve el koyma talebinde bulunuldu. 04.11.2025'te, Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüzle ortak düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın ikametinde koliler ve bavullar içinde yaklaşık 2 bin 500 adet ilaca el konuldu. Vatandaşlarımızın ilaca doğru, güvenli ve yasal yollarla ulaşmasını engelleyen tüm izinsiz ticaret ve muvazaa girişimlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.