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Başakşehir'de Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan İki Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düğün konvoyu sırasında havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı. Olay, bir grup aracın konvoy yapması sırasında gerçekleşti. Şahısların kimlikleri tespit edilerek yakalandı ve olayla ilgili bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Başakşehir'de düğün konvoyunda havaya ateş eden iki kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir'de düğün konvoyu sırasında havaya ateş eden iki kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Düğün için konvoy yapan bir grup araçtan inen magandalar ellerindeki silahlarla sokak arasında sağa sola bilinçsizce ateş açmıştı. Hem sokağı trafiğe kapatan hem de havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasıyla görüntülerin ortaya çıkmasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, harekete geçti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri şahısların adreslerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen C.H, (18), ve H.S, (25), iki şüpheli bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis, daha sonra adreste yaptığı aramada bir adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem yapıldı.

Başakşehir'de Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan İki Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY PEHLİVAN - 3.Sayfa

Başakşehir Güvenlik Politika İstanbul 3-sayfa Olaylar Hukuk

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