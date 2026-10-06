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Başakşehir'de bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı, başsavcılık soruşturma başlattı

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Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; başsavcılık olayla ilgili yayın yasağı getirdi. Saldırıda 8 öğrenci yaralanırken gözaltına alınan kız öğrenciyle ilgili soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından, olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde, okuldan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, üniforma giyerek eski okuluna gelmişti. Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, bıçakla saldırdığı 8 öğrenciyi yaralamıştı. Saldırgan öğrenci, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı öğrenciler çevre hastanelere kaldırılmıştı.

Olayla ilgili yayın yasağı getirildi

Öte yandan, yaşanan olaya ilişkin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ayrıca, başsavcılık tarafından yaşanan olayla ilgili yayın yasağı getirildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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