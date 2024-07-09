Başakşehir'de Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Adam Kurtuldu

İstanbul Başakşehir'de bir kişi, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Sokak köpeklerinin saldırdığı adam, bir sürücü sayesinde kurtulurken yaşananlar kameraya yansıdı.

Başakşehir'de bir vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan kişi sağa sola koşarak kendini kurtarmaya çalıştı.

O esnada oradan geçen bir araç sürücüsü korna çalarak köpekleri korkutup adamı kurtardı. Saldırı ve otomobilin gelme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.