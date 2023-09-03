Başakşehir'de Asker Eğlencesi Sırasında Meşale Yangını

Başakşehir'de asker eğlencesi için yolu kapatan bir grup, meşale yakarak eğlendi. Ancak meşale yanmaya devam edince çayırlık alana atıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir'de asker eğlencesi için yolu kapatan bir grup dakikalarca eğlenip meşale yaktıktan sonra yanmaya devam eden meşaleyi çayırlık alana atarak yollarına devam etti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. Asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup önce yolu trafiğe kapatıp yüksek sesle şarkı açıp eğlendi daha sonra eğlenmek için yaktıkları meşaleyi sönmeden evlerin yanında bulunan çayırlık alana atıp yollarına devam etti. Asker eğlencesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL