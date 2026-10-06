Başakşehir'de art arda şerit değiştiren sürücüye 10 bin lira ceza uygulandı

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İstanbul Başakşehir'de aracıyla trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücüye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KUJ 627 plakalı otomobilin sürücüsü trafikte ilerlediği sırada art arda şerit değiştirerek tehlikeli sürüş yaptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İhbar polisi harekete geçirdi

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sanal devriye çalışmaları sırasında görüntülere ulaştı. Video kaydını incelemeye alan ekipler, aracın plakasını tespit ederek sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 34 KUJ 627 plakalı otomobilin sürücüsünün Yılmaz D. olduğu belirlendi.

Görüntülerde sürücünün tehlikeli şekilde şerit değiştirdiğini tespit eden ekipler, Yılmaz D.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-c maddesi kapsamında 10 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı