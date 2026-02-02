Haberler

Alışveriş merkezinde çıkan kavgada güvenlik görevlisi bıçaklandı

İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlileri ile bir grup arasında çıkan kavga sonucu bir güvenlik görevlisi bıçaklanarak yaralandı. Olayda sandalyeler havada uçuştu.

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde iki güvenlik görevlisi ile bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda bir güvenlik görevlisi bıçaklanarak yaralandı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, dün Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İki güvenlik görevlisi ile 7-8 kişilik bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, taraflar sandalyeler ile saldırmaya başladı. Taraflardan biri güvenlik görevlisini bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
