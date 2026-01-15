Haberler

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün kazaya karıştığı anlar görüntülendi

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün kazaya karıştığı anlar görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 5 yolcu hafif yaralanırken, 2 otobüs kullanılamaz hale geldi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen ve seyir halindeki 3 İETT otobüsünün karıştığı kazada 5 yolcu yaralandı. Kaza sonrası 2 İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habipler istikametinde meydana geldi. 3 İETT otobüsünün karıştığı kazada 5 yolcu hafif yaralanırken, kazaya karışan otobüsler çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Kazaya karışan 3 otobüsün 2'si kullanılamaz hale gelirken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Trump'ın Grönland ısrarı sürerken Danimarka'dan korkutan itiraf
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Çok büyük konuştu, yine yenildi

Yine yenildi! Giderek kovulmaya yaklaşıyor