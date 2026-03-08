Haberler

Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Başakşehir'de 13 yaşındaki bir çocuğun, 14 yaşındaki bir çocuğu darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, olaya müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.

Başakşehir'de 14 yaşındaki çocuğu darbeden 13 yaşındaki çocuk yakalandı. Darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 Mart'ta Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bir çocuğun darbedildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bazı sosyal medya platformlarına yansıyan içerik detaylı bir şekilde incelendi. B.C.C. (13) isimli çocuğun, A.C.B. (14) isimli çocuğu darbettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan B.C.C., "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilece. Darp anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

Nusret, her gün füzelerin yağdığı şehre gitti: Eve döndüm
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok

2 gol, penaltılar, kırmızı kart ve penaltı iptali!