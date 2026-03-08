Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Başakşehir'de 14 yaşındaki çocuğu darbeden 13 yaşındaki çocuk yakalandı. Darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 Mart'ta Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bir çocuğun darbedildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bazı sosyal medya platformlarına yansıyan içerik detaylı bir şekilde incelendi. B.C.C. (13) isimli çocuğun, A.C.B. (14) isimli çocuğu darbettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan B.C.C., "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilece. Darp anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı