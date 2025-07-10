Başakşehir'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Başakşehir'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
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Başakşehir 'de zincirleme trafik kazasında, 1'i hamile olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında, 1'i hamile olmak üzere 3 kişi yaralandı. Toplam 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Furkan Demirhan idaresindeki 59 ALE 072 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki ışıklarda bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, karşı şeride geçerek 4 araca daha çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan bir halime kadın ve 2 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan bir kişinin halime bir kadın olduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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