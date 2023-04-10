Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki evinin ebeveyn banyosunda kendini asarak yaşamına son veren Kayseri Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Başak Güleser toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Kumlu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Başak Güleser (43); eve gelen yakınları tarafından ebeveyn banyosunda asılı halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Başak Güleser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Başak Güleser'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Başak Güleser, Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına oda başkanları, Güleser'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ