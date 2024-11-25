Bartın Protokolü'nden Kadına Şiddete Hayır Mesajı

Bartın protokolündeki kadınlardan şiddete hayır klibi

BARTIN - Bartın'da 25 Aralık Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve kentte görev yapan kadın bürokratlar, hazırlanan klip ile "Kadına şiddete hayır" mesajı verdi.

Bartın'ın tarihi yerlerin görüntüleri eşliğinde hazırlanan klipte, Açık Kapı Şube Müdürü Arzu Akbulut, il Göç İdaresi Müdürü Aysan Ocak, Doğal Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hande Nur Varol, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Leyla Kurtay, Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ, Hukuk İşleri Şube Müdürü Jale Oğuz, Şiddet İzleme ve Önizleme Şube Müdürü Hatice Şimşek Karataş ve Vali Nurtaç Arslan'ın kadına yönelik şiddete karşı ifadeleri yer aldı. Klibin sonunda yer alan Vali Nurtaç Arslan mesajında, "Unutmayalım ki, bir kadının yaşadığı şiddet, tüm insanlığın sorunudur. Kadınlarımızın her türlü şiddetten uzak, güvenli bir ortamda yaşamaları için şiddete karşı hep birlikte ses olalım ve dur diyelim" ifadeleri yer aldı.