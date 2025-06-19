Bartın Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı

Bartın Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı
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Bartın, Zonguldak ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 42 gram bonzai, metamfetamin, esrar, kenevir tohumu, kuru sıkı tabancalar ve nakit para ele geçirildi.

Bartın merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alıdı.

Bartın, Zonguldak, İstanbul illerinde, Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 42 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, 3 adet kuru sıkı tabanca, 117 adet 9 mm tabanca fişeği, 22 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet bandrolsüz viski, 2 adet bandrolsüz votka, 1 adet kılıç, 1 adet elektronik sigara, 4 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 4 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan Ö.İ., N.Ş. ve H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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