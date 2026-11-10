Bartın'ın Kızılelma köyünde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, çatı küle döndü

Bartın'ın Kızılelma köyünde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, çatı küle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Kızılelma köyünde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; alevler üst kat ve çatıyı sardı, çatı küle döndü. Yangın alt kattaki odunluğa ve çevreye sıçramadan söndürüldü, maddi hasar oluştu; elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Bartın'ın Kızılelma köyünde 2 katlı binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, binanın çatısı küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Kızılelma köyü Karahasan Mahallesi'nde Cihan Demirhan'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin üst katını ve çatıyı sardı. Yangını fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler alevleri, odunluk olarak kullanılan binanın alt katına ve çevreye sıçramadan söndürdü.
İlk tespitlere göre yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.