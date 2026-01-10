Haberler

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Bartın'da meydana gelen kazada, bir otomobil beton mikserine çarptı. Araçta sıkışan 22 yaşındaki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

Bartın'de meydana gelen kazada otomobil, beton mikserine çarptı. Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Gürgenpınarı köyü istikametine seyreden C.Y. (22) idaresindeki 74 ABV 091 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 74 AAT 080 plakalı beton mikserine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Genç yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı. - BARTIN

